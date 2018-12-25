Kabil'deki Saldırıda Ölü Sayısı 43'e Çıktı
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binasına düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı.
Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de hükümet binasına düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı.
Yerel basın, hükümet binasının önünde bir intihar saldırganının aracını patlatmasının ardından silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, 43 kişinin hayatını kaybettiğini; 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Polisin çalışması sonrası 3 saldırganın etkisiz nale getirildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:47 Kaynak: DHA
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