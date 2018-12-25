Son Dakika Haberleri: Kabil'deki Saldırıda Ölü Sayısı 43'e Çıktı

Kabil'deki Saldırıda Ölü Sayısı 43'e Çıktı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binasına düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı.

Kabil'deki Saldırıda Ölü Sayısı 43'e Çıktı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binasına düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı.

Yerel basın, hükümet binasının önünde bir intihar saldırganının aracını patlatmasının ardından silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, 43 kişinin hayatını kaybettiğini; 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Polisin çalışması sonrası 3 saldırganın etkisiz nale getirildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:47 Kaynak: DHA

Afganistan, Hükümet, Kabil, Dünya
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