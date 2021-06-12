Kabil'deki saldırılarda can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki farklı noktada gerçekleştirilen saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e bağlı Dasht-e Barchi'de farklı noktalarda öğleden sonra sivillerin bulunduğu araçlar bombalı saldırılarla hedef alınmıştı. İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımsızı Ahmad Zia yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'ten 7'ye yükseldiğini duyururken, 6 kişinin de yaralandığı belirtti. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. - KABİL