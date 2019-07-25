Son Dakika Haberleri: Kabil'deki saldırılarda ölü sayısı 11'e yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kabil'deki saldırılarda ölü sayısı 11'e yükseldi

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen 3 ayrı patlamada ölü sayısının 11'e yükseldiği, 45 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kabil'deki saldırılarda ölü sayısı 11'e yükseldi, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen 3 ayrı patlamada ölü sayısının 11'e yükseldiği, 45 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, Kabil'de yerel saatle sabah 08.00 sularında Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan minibüse motosikletle bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Rahimi, yardım için olay yerine gelenlere yönelik ikinci bir bombalı saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kabil'in doğu bölgesinde de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi. Yoldan geçen uluslararası askeri kuvvetler konvoyunu hedef alan saldırıyı Taliban'ın üstlendiği kaydedildi.

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İlk patlamanın yaşandığı olay yerindeki bir görgü tanığı, "Arabamı yeni yeni durdurmuştum. Tehlikeli bir patlama oldu. Yakında bir konteyner vardı oraya kendimi saklandım. Tekrar çıktığımda arabamın camlarının kırılıp döküldüğünü gördüm. Etrafta ölü ve yaralılar vardı. Devlet memurları can çekişiyordu. Polis olay yerini sardı ve herkesi olay yerinden uzaklaştırdı" ifadelerini kullandı. - KABİL
Afganistan, Kabil, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Metin Yıldız, olayın iç yüzünü anlattı Trenin geldiğini son anda fark eden yaşlı çiftçi, raylara yatarak hayatta kaldı Son Dakika! MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması Bedelli askerlikten kimler yararlanamayacak? MSB duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:46:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabil'deki saldırılarda ölü sayısı 11'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]