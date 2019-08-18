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Kabil'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve 63 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kabil'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve 63 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kabil'in 6'ncı bölgesinde bulunan bir düğün salonunda dün yerel saatle 22.40'ta intihar saldırısı düzenlendi. Patlamaya ilişkin açıklama yapan Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil'de bir düğüne dün düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişinin hayatını kaybettiğini ve 182 kişinin yaralandığını ifade etti. Terör örgütü DEAŞ, saldırıyı üstlendi. - KABİL
Kabil, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:59 Kaynak: İHA
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