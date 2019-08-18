Kabil'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve 63 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:59 Kaynak: İHA
'ın başkenti Kabil
'de dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve 63 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Kabil'in 6'ncı bölgesinde bulunan bir düğün salonunda dün yerel saatle 22.40'ta intihar saldırısı düzenlendi. Patlamaya ilişkin açıklama yapan Afganistan İçişleri Bakanlığı
sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil'de bir düğüne dün düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişinin hayatını kaybettiğini ve 182 kişinin yaralandığını ifade etti. Terör örgütü DEAŞ, saldırıyı üstlendi. - KABİL
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