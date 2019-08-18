Son Dakika Haberleri: Kabil'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi
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Kabil'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi

21 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve 63 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kabil'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve 63 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Kabil'in 6'ncı bölgesinde bulunan bir düğün salonunda dün yerel saatle 22.40'ta intihar saldırısı düzenlendi. Patlamaya ilişkin açıklama yapan Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil'de bir düğüne dün düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişinin hayatını kaybettiğini ve 182 kişinin yaralandığını ifade etti. Terör örgütü DEAŞ, saldırıyı üstlendi.
(İHA)
Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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Afganistan'da bir düğüne intihar saldırısı: En az 63 ölü, 182 yaralı
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