Kabil'deki saldırıyı Taliban üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyindeki Afgan komando üssünde gerçekleştirilen saldırıyı Taliban üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyinde bulunan Afgan komando üssünde patlama meydana geldi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın üzerindeki patlayıcıyı aracıyla hareket ettiği sırada, ordunun komando biriminin girişinde patlattığı bildirildi. Saldırıda 4 ordu mensubu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

(İHA)