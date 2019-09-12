Son Dakika Haberleri: Kabil'deki saldırıyı Taliban üstlendi
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Kabil'deki saldırıyı Taliban üstlendi

49 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyindeki Afgan komando üssünde gerçekleştirilen saldırıyı Taliban üstlendi.

Kabil'deki saldırıyı Taliban üstlendi, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyindeki Afgan komando üssünde gerçekleştirilen saldırıyı Taliban üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyinde bulunan Afgan komando üssünde patlama meydana geldi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın üzerindeki patlayıcıyı aracıyla hareket ettiği sırada, ordunun komando biriminin girişinde patlattığı bildirildi. Saldırıda 4 ordu mensubu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

(İHA)

Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
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