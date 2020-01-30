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Kabil'den Afgan seçim sistemini tiye alan Ruhani'ye: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz
6 saat önce
Kabil'den Afgan seçim sistemini tiye alan Ruhani'ye: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Afganistan'da eylül ayında yapılan seçimlerde elektronik oylama sisteminin kullanılmasını tiye alarak kahkaha atması, Afgan makamlarınca sert ifadelerle eleştirildi.
Ruhani, İran'da 21 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimlerle ilgili Tahran'da değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:48
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