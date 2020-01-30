Kabil'den Afgan seçim sistemini tiye alan Ruhani'ye: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kabil'den Afgan seçim sistemini tiye alan Ruhani'ye: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz - Son Dakika Dünya

Kabil'den Afgan seçim sistemini tiye alan Ruhani'ye: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz

6 saat önce

Kabil'den Afgan seçim sistemini tiye alan Ruhani'ye: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz

Kabil'den Afgan seçim sistemini tiye alan Ruhani'ye: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Afganistan'da eylül ayında yapılan seçimlerde elektronik oylama sisteminin kullanılmasını tiye alarak kahkaha atması, Afgan makamlarınca sert ifadelerle eleştirildi.


Ruhani, İran'da 21 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimlerle ilgili Tahran'da değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı, Afganistan, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:48 
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