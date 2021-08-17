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Kabil'den kaçan Afganistan Merkez Bankası Başkanı kaos nedeniyle Eşref Gani'yi suçladı - Son Dakika

Kabil'den kaçan Afganistan Merkez Bankası Başkanı kaos nedeniyle Eşref Gani'yi suçladı

17.08.2021 13:06
Kabil'den kaçan Afganistan Merkez Bankası Başkanı kaos nedeniyle Eşref Gani'yi suçladı, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesiyle ülkeden ayrılan Merkez Bankası Başkanı Ecmal Ahmedi, olaylara hazırlık yapmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye tepki gösterdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesiyle ülkeden ayrılan Merkez Bankası Başkanı Ecmal Ahmedi, olaylara hazırlık yapmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye tepki gösterdi.

Ülkeden ayrıldıktan sonra Twitter hesabından yaşadıklarını anlatan Ahmedi, Afgan liderlerin bu süreçte hiç bir planlama yapmadığını belirtti.

Ahmedi, "Cumhurbaşkanının ayrılacağı duyurulduğunda, dakikalar içinde kaosun meydana geleceğini biliyordum. Bir geçiş planı olmadan bunu yarattığı için onu affedemem." dedi.

Gani'nin bazı danışmanlarının görevlerinde deneyimsiz olduğunu dile getiren Ahmedi, bunu fark etmemesini de yine Gani'nin başarısızlığı olarak yorumladı.

Ahmedi, Gani için "Kendisinin harika fikirleri vardı ancak bunları uygulama becerisi zayıftı. Ben buna katkıda bulunduysam, suçtan payıma düşeni kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın ülkeye hızla hakim olması için "çok hızlı, kafa karıştırıcı ve anlaması zor" diyen Ahmedi, "Savaşmama talimatının bir şekilde yukarıdan geldiğine dair çeşitli söylentiler vardı. İnanması zor görünüyor ancak güvenlik güçlerinin neden bu kadar çabuk pozisyonlarını terk ettiğine dair bir şüphe var. Açıklanamayan bir şey var." diye konuştu.

Taliban'ın, Kabil'in girişine geldiği ana kadar Merkez Bankası'nda çalıştığını belirten Ahmedi, döviz temini sıkıntısı yaşandığını ve bu durumun paniği daha da artırdığını kaydetti.

Çoğu hükümet üyesinin ülkeden ayrıldığını öğrendikten sonra kendisinin de bilet aldığını aktaran Ahmedi, ilk uçuşunun iptal edildiğini ve bulabildiği bir askeri uçağa bindiğini söyledi.

Ahmedi, "Bu şekilde bitmesi gerekmiyordu. Afgan liderliğinin herhangi bir planlama yapmamasından tiksiniyorum. Onları, havaalanında başkalarına haber vermeden ayrıldıklarını gördüm." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Merkez Bankası, Afganistan, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabil'den kaçan Afganistan Merkez Bankası Başkanı kaos nedeniyle Eşref Gani'yi suçladı - Son Dakika


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