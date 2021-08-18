Kabil'den tahliye edilen 200'ü aşkın Türk vatandaşı, İslamabad'dan İstanbul'a getirilecek - Son Dakika

Kabil'den, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla İslamabad'a hareket eden 200'ü aşkın Türk vatandaşı, THY'nin TK6880 seferiyle İstanbul'a getirilecek.
Alınan bilgiye göre, Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşını taşıyan nakliye uçağı, kısa süre içerisinde İslamabad'a inecek.
Yolcuların, Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK6880 sayılı uçakla akşam saatlerinde İslamabad'dan ayrılması beklenirken, ihtiyaç durumunda ek seferler düzenleneceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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