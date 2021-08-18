Kabil'den tahliye edilen 200'ü aşkın Türk vatandaşı, İslamabad'dan İstanbul'a getirilecek - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye 'ye dönmek için başvuruda bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşını taşıyan nakliye uçağı, kısa süre içerisinde İslamabad'a inecek.

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