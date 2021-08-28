WASHINGTON - Kabil'den tahliye edilen Afganlar, Dulles Havalimanı'na getiriliyor - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen Afganların bir bölümü ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında yer alan Virginia'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'na getirilmeye devam ediliyor.

Washington DC bölgesindeki en büyük havalimanı olan Dulles'e getirilen Afganlar sağlık ve güvenlik taramasından geçirildikten sonra işlemlerinin devam edeceği askeri üslere sevk ediliyor.

AA ekibi, Dulles Uluslararası Havalimanına getirilen Afganları fotoğrafladı, gelenlerin kollarında "Hello (Merhaba)" yazılı kollukların olması dikkatlerden kaçmadı.

Afganların uçak içinde uzun süre bekletilmesi tartışma yarattı

Öte yandan Kabil'den tahliye edilen Afganların Dulles Havalimanı'nda uçakların içinde ya da pistte 20 saate yakın süre aç ve susuz şekilde bekletilmesi tartışmalara yol açtı.

Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray sözcüleri ise bu durumun Sınır ve Gümrük Kontrol Birimi ekiplerinin yoğunluğundan kaynaklandığını ve pürüzlerin düzeltilmeye çalışıldığını kaydetmişti.