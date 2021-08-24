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Kabil'den tahliye edilen kişilere ABD askerleri barkodlu bileklik taktı - Son Dakika

Kabil'den tahliye edilen kişilere ABD askerleri barkodlu bileklik taktı

24.08.2021 08:13

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesi sonrası Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye çalışmaları devam etmekte. Havalimanında hem güvenliği sağlamak hem de tahliye operasyonları gerçekleştirmek için bulunanlar arasında ABD askeri de bulunuyor. Gelen görüntülerde, ABD askerlerinin tahliye edecekleri kişilere barkodlu bileklik taktığı görülüyor.

ABD'nin Kabil'den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye operasyonları hız kazandı. Havalimanında görev yapan güvenlik güçleri tahliye mesaisini gece gündüz sürdürüyor.

ABD askerleri, Kabil'den tahliye edecekleri kişilere barkodlu bileklik taktı

ABD'NİN TAHLİYE EDECEĞİ KİŞİLERE BARKODLU BİLEKLİ TAKILDI

Afganistan'da görevli vatandaşlarını ve kendi bünyelerinde çalışan Afganları tahliye etmek için yoğun bir mesai yürüten güvenlik güçleri, tahliye işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor. Havalimanında tahliye edecekleri kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takan ABD askerleri, uçağa binmeden önce kişilerin bileğindeki barkodu okutarak sisteme kaydediyor.

ABD askerleri, Kabil'den tahliye edecekleri kişilere barkodlu bileklik taktı

28 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Kabil'den tahliye edilen kişilere ABD askerleri barkodlu bileklik taktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hamid Karzai, Afganistan, Kabil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kabil'den tahliye edilen kişilere ABD askerleri barkodlu bileklik taktı - Son Dakika Dünya


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