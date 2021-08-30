Kabil Havaalanı'na yönelik roketli saldırı girişimini DEAŞ üstlendi - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı girişimini terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bu sabah 5 roketle hedef alınmıştı. ABD'li bir yetkili, ateşlenen füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıklamıştı. Yaşanan olayın ardından terör örgütü DEAŞ'tan, havaalanına düzenlenen saldırı girişimini üstlenme açıklaması geldi. DEAŞ tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik sabah saatlerinde düzenlenen saldırı girişimini DEAŞ'ın üstlendiği kaydedildi. DEAŞ, 6 Katyuşa roketi ile Kabil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldıklarını ifade etti.

Öte yandan, Kabil'de tahliye operasyonlarının sürdüğü Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, bugün sabah saatlerinde 5 roketle hedef alınmıştı. Güvenlik gerekçesiyle adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, ateşlenen füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini belirtmişti.

(İHA)