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Kabil Havaalanı'ndaki intihar saldırısını tek bir teröristin düzenlediği ortaya çıktı - Son Dakika

Kabil Havaalanı'ndaki intihar saldırısını tek bir teröristin düzenlediği ortaya çıktı

04.02.2022 23:48
Kabil Havaalanı'ndaki intihar saldırısını tek bir teröristin düzenlediği ortaya çıktı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na geçtiğimiz yıl 26 Ağustos'ta düzenlenen intihar saldırısının DEAŞ'lı tek bir terörist tarafından düzenlendiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na geçtiğimiz yıl 26 Ağustos'ta düzenlenen intihar saldırısının DEAŞ'lı tek bir terörist tarafından düzenlendiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı Komutanı General Frank McKenzi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na geçtiğimiz yıl 26 Ağustos'ta düzenlenen intihar saldırısı hakkında devam eden soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. McKenzi, söz konusu saldırının DEAŞ'lı tek bir terörist tarafından düzenlendiğini ifade ederek, bombanın 5 milimetre çapında bilyeler içerdiğini aktardı. Saldırıda herhangi bir silah kullanıldığına dair kesin bir kanıt bulanamadığını ifade eden McKenzi, "Soruşturmanın saldırı gününde ilk başta inandığımızdan farklı olduğunu kabul etmek istiyorum" dedi.

McKenzi, "O sırada saldırının hemen ardından sahip olduğumuz en iyi bilgiler, bunun hem bir intihar bombacısı hem de DEAŞ-K'ya bağlı silahlı teröristler tarafından yapılan karmaşık bir saldırı olduğunu gösteriyordu" ifadelerini kullandı.

McKenzie ve diğer ABD askeri yetkilileri, soruşturma kapsamında yüzden fazla tanığın ifadesinin alındığını, tıp ve patlayıcı uzmanlarının analizlerinin, drone görüntülerinin ve diğer kanıtların toplandığını açıkladı. Yetkililer, bombanın yaklaşık 9 kilogram ağırlığında olduğunu ve askeri sınıf patlayıcıdan yapıldığını ifade etti.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki Abbey Kapısı'nda düzenlenen intihar saldırısında 13 ABD askeri ve Afganistan'dan ayrılmak için havalimanının kapısında bekleyen en az 170 sivil hayatını kaybetmişti. - WASHINGTON

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, İntihar, Kabil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kabil Havaalanı'ndaki intihar saldırısını tek bir teröristin düzenlediği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabil Havaalanı'ndaki intihar saldırısını tek bir teröristin düzenlediği ortaya çıktı - Son Dakika
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