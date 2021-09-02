Kabil Havalimanı'nda iç hatlar uçuşları Cuma günü başlıyor

Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşlarının Cuma günü yeniden başlayacağı aktarıldı. Reuters'in haberine göre uluslararası uçuşların ise zaman alacağı vurgulandı.

TÜRKİYE DE DESTEK VERECEK

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani de havalimanıyla ilgili açıklama yaparak, Taliban ile görüşmelerin devam ettiğini ve operasyonları yeniden başlatma amacıyla potansiyel destek için Türkiye ile birlikte çalışıldığını söyledi.