Kabil Havalimanı'nda iç hatlar uçuşları Cuma günü başlıyor
02.09.2021 13:42
Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşları yarın yeniden başlıyor. Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani'nin açıklamasına göre ise operasyonları yeniden başlatmak için Türkiye, potansiyel olarak destek verecek. Uluslararası uçuşların ise zamana alacağı bildirildi.
Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşlarının Cuma günü yeniden başlayacağı aktarıldı. Reuters'in haberine göre uluslararası uçuşların ise zaman alacağı vurgulandı.
TÜRKİYE DE DESTEK VERECEK
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani de havalimanıyla ilgili açıklama yaparak, Taliban ile görüşmelerin devam ettiğini ve operasyonları yeniden başlatma amacıyla potansiyel destek için Türkiye ile birlikte çalışıldığını söyledi.
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