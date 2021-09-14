Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı.

ABD güçlerinin 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmasından sonra Taliban'ın kontrolüne geçen havaalanındaki işleyiş normale dönmeye devam ediyor. Havaalanı yetkililerinden alınan bilgilere göre çeşitli departmanlarda yaklaşık 30 kadın işbaşı yaptı. İlerleyen günlerde sayının 60'a ulaşması bekleniyor.

TÜM KADINLAR İŞE ÇAĞRILDI

Kadınların, kontrol noktalarında, sınır polisi birliklerinde, teknik ve hizmet işlerinde çalıştığı görüldü. Havaalanı Başkanı Mevlevi Abdulhadi Hamedan, yaptığı açıklamada, İslami hicap kuralları çerçevesinde kadınların çalışabileceğini söyleyerek, tüm eski kadın çalışanları işe çağırdı.

"İSLAMİ HİCABA RİAYET EDİLİYOR"

Taliban'ın tüm eski hükümet çalışanlarına işlerine dönme çağrısı yaptığını hatırlatan Hamedan, "Biz de havalimanının önceden çalışan tüm personeline işlerine dönme çağrısı yapıyoruz. Havaalanı personelimiz düzenli bir şekilde çalışmaya başladı. İhtiyaca binaen, biz de burada kadın personeli işlerine dönmeye çağırdık. İslami hicaba riayet ederek, kadınlar ihtiyaç olunan yerlerde çalışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

MAAŞ SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORLAR

İsmini vermek istemeyen bir kadın personel ise, "Tekrar işe dönmekten mutluyuz. Taliban'dan bizim maaş sorunumuzu çözmesini istiyoruz." dedi. Öte yandan, önceki hükümet döneminde faaliyet gösteren sınır polisleri de havaalanında çalışmaya başladı. Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol etmesinden sonra burada çalışan kadınlar, Taliban'ın kadınların çalışması konusundaki belirsiz tutumu nedeniyle işlerine gitmemişti.