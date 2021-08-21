Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban güçlerinden kaçmaya çalışan
Afganlar, tahliye operasyonlarının sürdürüldüğü Kabil Havaalanı'na akın etti..
Havaalanın dışında bekleyen çocuklu aileler, kurtarılması için bebeklerini
elden ele taşıyarak tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etti..
Yürek burkan görüntüler, sivillerin yaşadığı çaresizliği bir
kez daha gözler önüne serdi.
Öte yandan Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu
daha yurda getirildi..
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor - Son Dakika