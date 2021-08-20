Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük - Son Dakika

Taliban'ın Kabil'e girişiyle birlikte Afganistan'ı terk etmeye çalışan binlerce Afgan, ülkeden çıkış yollarını zorladı. Dünya gündemine oturan görüntülerin geldiği Kabil'de bazı Afganlar, uçak kanatlarına ve iniş takımlarına yerleşerek kaçmaya çalıştı. Tüm bunlar olup biterken görüntülerle ilgili bir değerlendirme de Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den geldi.

"MİLLETİMİZ ADINA ÜZÜLDÜK"

Kendilerine karşı savaşan askerler, kamu görevlileri dâhil her kesim için genel af ilan ettiklerini hatırlatan Taliban Sözcüsü Şahin "Buna rağmen Kâbil Havalimanı'nda verilen görüntülere ülkemiz, milletimiz adına üzüldük. İntikam ya da rövanş alma, muhalifleri ezme gibi hedeflerimiz yok ve bunu açıkça ilan etmemize rağmen bu kaçış ısrarını anlamakta zorluk çekiyoruz. Afganistan genelinde tüm kan davalarını sonlandırdık" dedi.

"FAİZİN HER TÜRLÜSÜNÜ YASAKLADIK"

Açıklamasının devamında "Büyücülük, uyuşturucu üretimi, falcılık yasaklandı ve bu suçları işleyenlere karşı ağır müeyyideler getirildi" diyen Şahin, şöyle devam etti: "Diğer yandan Afgan halkının ağır bedeller ödediği ve altında ezildiği faizin her türlüsünü yasakladık. Toplumu her açıdan ifsad eden bu kötülükleri hem halkımızın huzuru adına hem de İslam'ın emir ve nehiyleri olduğu için yasakladık."