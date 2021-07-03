Kabil Havalimanı'nın akıbetinin netleşmesine ilişkin bekleyiş sürüyor - Son Dakika

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme süreci devam ederken, başkent Kabil'de bulunan ve Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya devam etmeyi önerdiği Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın akıbetinin netleşmesine ilişkin bekleyiş sürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme kararı kapsamında ABD ve NATO birliklerinin tahliye çalışmaları devam ederken, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın akıbetiyle ilgili bekleyiş sürüyor. NATO birliklerinin çekilmesinin ardından havalimanının güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulunan Türkiye ve ABD arasında görüşmeler sürerken, taraflardan havalimanının güvenliğini Türkiye'nin sağlaması konusunda anlaşıldığını destekler nitelikte açıklamalar geldi. Bu hafta ABD medyasına yansıyan haberlerde de, Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından havalimanının güvenliğinin sağlanmasına destek amacıyla ABD'nin bölgede bir miktar asker bırakacağı ifade edildi. Biden yönetiminin, havalimanının güvenliğini sağlamak üzere bazı ağır silahlar tedarik edeceği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14 Haziran'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede de ele alınan konu ile ilgili geçtiğimiz hafta ABD'den Türkiye'ye teknik bir heyet giderek, temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da temasların süreceğini ve çıkacak sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ele alacaklarını söyledi.

Öte yandan Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Türk askeri kuvvetlerinin yanında kimlerin olacağı Afganistan halkının ilgisini çekerek, halk arasında Türkiye hariç başka ülkenin desteğine güvenmenin zor bir karar olabileceği ileri sürülmüştü. Ayrıca yerel halk arasında, Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye'nin Pakistan ve Macaristan'ı yanında alma düşüncesi konuşulmaya başlanmıştı.

Bagram Askeri Hava Üssü tahliye edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme kararı kapsamında tahliye çalışmalarına devam eden ABD ve NATO birlikleri, ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssünü olan Bagram Hava Üssü'nü dün tahliye etmişti. Taliban ise geri çekilmeyi olumlu bir adım olarak nitelendirmiş, yabancı güçlerin ülkenin her yerinden geri çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Biden, çekilme için 11 Eylül'ü işaret etmişti

Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Biden'ın aksine Afganistan'dan çekilme sürecinin Ağustos sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini söylemişti.

ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

(Sultan Faizy/ İHA)