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Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol - Son Dakika
BBC

Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol

20.08.2021 15:59
Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol, System.String[]

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası, binlerce Afgan ve yabancı ülke vatandaşı başkent Kabil'i terk etmeye çalışıyor.

Taliban'ın 15 Ağustos Pazar günü Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası, binlerce Afgan ve yabancı ülke vatandaşı başkent Kabil'i terk etmeye çalışıyor. Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki kaotik bekleyiş gittikçe umutsuz ve tehlikeli bir hal alıyor.

Taliban ülkenin kara sınırlarını kapadıktan sonra Kabil Havalimanı ülkeden çıkmak isteyenler için tek seçenek haline geldi.

Fakat Taliban, Afganların ülkeyi terk etmesini istemiyor.

Bunun ardından Taliban militanları aşağıdaki haritada sarı renkle gösterilen Havalimanı Yolu'na kontrol noktaları kurdu ve bazı saldırılar düzenledi.

Adını açıklamayan bir Taliban yetkilisinin Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, Pazar gününden bu yana bölgede şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Bu olaylar, artık havalimanına ulaşmanın da tehlikeli bir yolculuk anlamına geldiğini gösteriyor.

Havalimanı duvarlarının içinde geçici kontrol 4 bin civarındaki ABD askerlerinde.

Havalimanı dışındaysa ağır silahlı Taliban savaşçılarının devriyesi bir korku atmosferine yol açıyor.

Militanların vizesi bulunan kişiler de dahil olmak üzere Afganların havalimanına erişimini engellemeye çalıştığına dair haberler var.

Fakat görgü tanıkları insanların daha havalimanına yaklaşamadan, evlerinden çıktıklarında da saldırıya uğradığını anlatıyor.

Amerikan Los Angeles Times gazetesinden Marcus Yam; onlarca Taliban militanının havaya ateş açtığını, kitlelere nişan aldığını, ülkeden kaçmaya çalışanlara sopalar ve kırbaçlarla saldırdığını aktarıyor.

Marcus Yam'ın fotoğraflarında en az bir kadının yaralandığı, bir çocuğun da kafasından yaralandığı görülüyor.

Avustralya kamu yayın kuruluşu SBS tarafından paylaşılan fotoğraflar ise saldırıya uğradığı düşünülen bir Afgan tercümanın silah yarasını gösteriyor.

Havalimanının kuzey tarafında da son günlerde büyük kitlelerin içeri girmeye çalışması nedeniyle izdiham yaşandı. Çarşamba günkü izdihamda 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Pek çok kişi dikenli tellere rağmen güvenlik duvarlarına tırmandı ve silah sesleri duyuldu.

Sahadaki muhabirler, havalimanı dışındaki kalabalıklar içinde günlerdir yiyeceğe veya suya erişimi olmayan çocuklu ailelerin de bulunduğunu aktarıyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolar ailelerin çocuklarını, kurtulmaları umuduyla yabancı askerlere verdiğini gösteriyor.

Afganistan'ın içine düştüğü kaos nedeniyle Avrupa ülkeleri vatandaşlarını ve kendileri için çalışan Afganları ülkeden çıkarabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Taliban sözcüleri ülkedeki Afganların yurt dışına çıkmaması gerektiğini söylese de, gitmek isteyenlerin de güvenliğini sağlayacağını açıklamıştı.

Bir yetkili "Havalimanında Afganlar, yabancılar ve Taliban üyeleri arasında sözlü ya da fiziksel şiddet olayları yaşanmasının önüne geçiyoruz" demişti.

Öte yandan ülkeden sivillere dair şiddet haberleri gelmeye devam ediyor.

BBC'nin edinip incelediği Birleşmiş Milletler için hazırlanan gizli bir istihbarat raporu, Taliban'ın NATO ve ABD güçleri için çalışmış kişilere yönelik bir "insan avı" başlattığını ortaya koymuştu.

Ana yollarda trafik

İnsanların havalimanına ulaşma çabası uydular tarafından da görüntülendi.

Çaresiz Afganlar piste girdi

Pazartesi günü havalimanı içinde yaşanan kaos da uydular tarafından görüntülenmişti.

Ülkeden kaçmak isteyen çok sayıda Afgan, havalimanına girdikten sonra pistte uçaklara binmek için birbirleriyle yarışmıştı.

Bazı kişiler kalkışa geçen uçaklara tutunarak kaçmaya çalışmış ve uçaktan düşerek hayatını kaybetmişti.

Bunlardan birinin, Afganistan Genç Milli Futbol Takımı'nda oynayan 19 yaşındaki Zeki Enveri olduğu ortaya çıkmıştı.

Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol
Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol
Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol
Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol
Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol
Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol
Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol

Afganistan, Taliban, Afgan, Kabil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol - Son Dakika Dünya

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