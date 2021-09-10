Kabil Havalimanı uluslararası uçuşlara hazırlanıyor - Son Dakika

Kabil Havalimanı uluslararası uçuşlara hazırlanıyor
10.09.2021 14:19
Afganistan'ı dış dünyaya bağlayan büyük öneme sahip olan Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının dış hatlarında uçuşların başlaması için çalışmalar devam ediyor.
Afganistan'ı dış dünyaya bağlayan büyük öneme sahip olan Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının dış hatlarında uçuşların başlaması için çalışmalar devam ediyor. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yetkilileri, havalimanının dış hatlarındaki uçuşların başlaması için çalışmaların çoğunun tamamlandığını, uluslararası uçuşların önümüzdeki hafta başlayabileceğini bildirdi. ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen havaalanından ilk iç hat uçuşu 4 Eylül'de gerçekleştirilmişti.
Son Dakika 15:12 Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi 15:07 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi 14:49 Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu 14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi 14:27 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı 14:13 Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi 13:52 Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi 13:27 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira