Kabil Havalimanı uluslararası uçuşlara hazırlanıyor - Son Dakika

Afganistan'ı dış dünyaya bağlayan büyük öneme sahip olan Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının dış hatlarında uçuşların başlaması için çalışmalar devam ediyor. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yetkilileri, havalimanının dış hatlarındaki uçuşların başlaması için çalışmaların çoğunun tamamlandığını, uluslararası uçuşların önümüzdeki hafta başlayabileceğini bildirdi. ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen havaalanından ilk iç hat uçuşu 4 Eylül'de gerçekleştirilmişti.