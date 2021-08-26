Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki tahliye operasyonları devam ederken patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre; intihar saldırısında aralarında çocukların da olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Politico'nun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre; ölü sayısının artmasından endişe edilen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

SALDIRI TEHDİDİ UYARISI YAPILMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.