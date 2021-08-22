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Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlının giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlının giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor

22.08.2021 14:41

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor. Havalimanı ve çevresinin güvenliğinden sorumlu yabancı askerlerin kontrolündeki kapılarda zorlu şartlardan en çok bebekler ve çocuklar etkileniyor. Havalimanının dışında bekleyen gruba Taliban güçlerinin müdahale ettiği görüntülendi.

Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlının giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor
Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlının giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor
Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlının giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor
Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlının giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor

Hamid Karzai, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlının giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika


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