Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlının giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor. Havalimanı ve çevresinin güvenliğinden sorumlu yabancı askerlerin kontrolündeki kapılarda zorlu şartlardan en çok bebekler ve çocuklar etkileniyor. Havalimanının dışında bekleyen gruba Taliban güçlerinin müdahale ettiği görüntülendi.