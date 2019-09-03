Kabil saldırısını Taliban üstlendi

Taliban, dün akşam Kabil'de bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesiyle 16 kişinin hayatını kaybettiği, 116 kişinin de yaralandığı patlamanın sorumluluğunu üstlendi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam yerel saatle 21.55'te bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, saldırının yabancı uyrukluların ve uluslararası dernek çalışanlarının kaldığı ve ofislerin bulunduğu yüksek güvenlikli Green Village kompleksinde meydana geldiği belirtilmişti. İlk patlamayı kompleksin içindeki jeneratörleri havaya uçuran ikinci ancak daha az etkili bir patlama izlemişti.



Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini bildirerek, dış kuvvetlerin hedef alındığını söyledi. Mücahid, bir intihar bombacısının araba ile birlikte kendini havaya uçurduğunu ve birden fazla saldırganın kompleksi bastığını açıkladı.



Saldırının, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın önümüzdeki aylarda yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin Afganistan'dan çekilebileceği anlaşma taslağının ana hatları hakkında açıklama yaptığı televizyon görüşmesi sırasında meydana geldiği bildirildi. - KABİL