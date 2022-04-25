KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi - Son Dakika

İftar yemeğinden detaylar
TİKA'da Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar
KABİL - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın başkenti Kabil'de Türkiye mezunlarına iftar verdi.
TİKA Sürekli Eğitim Merkezinde Türkiye Mezunları Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu Başkanı Ferit Ziya, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve Türkiye'den mezun olan öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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