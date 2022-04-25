KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi - Son Dakika
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KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi

25.04.2022 16:33

İftar yemeğinden detaylar TİKA'da Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar KABİL - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın başkenti Kabil'de Türkiye mezunlarına iftar verdi.

İftar yemeğinden detaylar

TİKA'da Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar

KABİL - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın başkenti Kabil'de Türkiye mezunlarına iftar verdi.

TİKA Sürekli Eğitim Merkezinde Türkiye Mezunları Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu Başkanı Ferit Ziya, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve Türkiye'den mezun olan öğrenciler katıldı.

KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi
KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi
KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi
KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi

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Türkiye, Kabil, İftar, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi - Son Dakika
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