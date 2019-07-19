Son Dakika Haberleri: Kabil Üniversitesi girişinde bombalı saldırı: 8 ölü, 30 yaralı
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Kabil Üniversitesi girişinde bombalı saldırı: 8 ölü, 30 yaralı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de üniversite yerleşkesinin hemen girişinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti

Kabil Üniversitesi girişinde bombalı saldırı: 8 ölü, 30 yaralı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de üniversite yerleşkesinin hemen girişinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Üniversitesinin batı giriş kapısına yakın noktada duran araca daha önceden yerleştirilen kuvvetli patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 30'dan fazla kişi de yaralandı.
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Afganistan, Kabil, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22 
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