Kabil Üniversitesi girişinde bombalı saldırı: 8 ölü, 30 yaralı
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de üniversite yerleşkesinin hemen girişinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti
Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de üniversite yerleşkesinin hemen girişinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Üniversitesinin batı giriş kapısına yakın noktada duran araca daha önceden yerleştirilen kuvvetli patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22
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