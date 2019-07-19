Son Dakika Haberleri: Kabil Üniversitesinde patlama: 8 ölü, 33 yaralı
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Kabil Üniversitesinde patlama: 8 ölü, 33 yaralı

1 saat önce

Afganistan'daki Kabil Üniversitesinin girişinde sınav yoğunluğu olduğu sırada bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Kabil Üniversitesinde patlama: 8 ölü, 33 yaralı, System.String[]
Afganistan'daki Kabil Üniversitesinin girişinde sınav yoğunluğu olduğu sırada bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Üniversitesinin girişinde bir patlama meydana geldi. Kabil polisine göre, araç içine yerleştirilen bomba, sınav için erken saatlerde okula gelen öğrencilerin arasında infilak etti. Sağlık Bakanı Sözcüsü Vahidullah Mayar, "Olayda 8 vatandaşımız yaşamını yitirdi ve 33 kişi yaralandı" dedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(İHA)
Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
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