Kabil YEE, Afganistan'daki sağlık çalışanlarına yönelik Türkçe kursu açtı - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörlüğü, Atatürk Çocuk Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik Türkçe kursu açtı.

Kabil YEE Koordinatör Vekili Çağatay Sünerin, kursun açılışında yaptığı konuşmada, Kabil YEE tarafından Atatürk Çocuk Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik Türkçe kurslarının başlatıldığını söyledi.

Hastane çalışanlarının, Türkçeye ilgi duyması nedeniyle gelen teklif üzerine kursu açtıklarını ifade eden Sünerin, kursta her gün birer saat olmak üzere haftalık 5 gün ders verileceğini belirtti.

Sünerin, ayrıca Kabil YEE olarak Kabil Üniversitesi yerleşkesinde de faaliyetlerini sürdürdüklerini, yakın zamanda orada da Türkçe kurslarının başlayacağını kaydetti.

Türkçe kurslarına büyük ilgi olduğunu dile getiren Sünerin, "Önümüzdeki dönemlerde de farklı Türkoloji bölümlerinde Türkçe kurslarını düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Sünerin, öte yandan Kabil YEE olarak ülkenin Cüzcan, Belh ve Tahar Üniversiteleri Türkoloji bölümlerine kitap ve materyal desteğinin yanı sıra okutman desteği de sağladıklarının altını çizdi.

Atatürk Çocuk Hastanesi Başhekimi Mirac Gül Adil, bugün açılan Türkçe kursuna hastanede çalışan 16 kişinin katıldığını ve gelecekte tüm çalışanların Türkçe öğrenmesini istediklerini vurguladı.