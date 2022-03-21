Kabil YEE, Afganistan'daki sağlık çalışanlarına yönelik Türkçe kursu açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Kabil YEE, Afganistan'daki sağlık çalışanlarına yönelik Türkçe kursu açtı

21.03.2022 14:19
Kabil YEE, Afganistan'daki sağlık çalışanlarına yönelik Türkçe kursu açtı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörlüğü, Atatürk Çocuk Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik Türkçe kursu açtı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörlüğü, Atatürk Çocuk Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik Türkçe kursu açtı.

Kabil YEE Koordinatör Vekili Çağatay Sünerin, kursun açılışında yaptığı konuşmada, Kabil YEE tarafından Atatürk Çocuk Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik Türkçe kurslarının başlatıldığını söyledi.

Hastane çalışanlarının, Türkçeye ilgi duyması nedeniyle gelen teklif üzerine kursu açtıklarını ifade eden Sünerin, kursta her gün birer saat olmak üzere haftalık 5 gün ders verileceğini belirtti.

Sünerin, ayrıca Kabil YEE olarak Kabil Üniversitesi yerleşkesinde de faaliyetlerini sürdürdüklerini, yakın zamanda orada da Türkçe kurslarının başlayacağını kaydetti.

Türkçe kurslarına büyük ilgi olduğunu dile getiren Sünerin, "Önümüzdeki dönemlerde de farklı Türkoloji bölümlerinde Türkçe kurslarını düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Sünerin, öte yandan Kabil YEE olarak ülkenin Cüzcan, Belh ve Tahar Üniversiteleri Türkoloji bölümlerine kitap ve materyal desteğinin yanı sıra okutman desteği de sağladıklarının altını çizdi.

Atatürk Çocuk Hastanesi Başhekimi Mirac Gül Adil, bugün açılan Türkçe kursuna hastanede çalışan 16 kişinin katıldığını ve gelecekte tüm çalışanların Türkçe öğrenmesini istediklerini vurguladı.

YORUMLAR
500
Jüri, 487 başvuru içinden 23 Nisan şarkısını seçecek Jüri, 487 başvuru içinden 23 Nisan şarkısını seçecek Serik'te Nevruz Bayramı kutlandı Serik'te Nevruz Bayramı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Afganistan, Çocuk, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabil YEE, Afganistan'daki sağlık çalışanlarına yönelik Türkçe kursu açtı - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Tahliye kararını veren hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
14:10 Otomobilin bagajında cesedi bulunmuştu! Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Başına sert bir cisimle vurmuşlar
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
13:55 AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!
13:43 Son Dakika! Mahkeme Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi!
13:37 Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak
13:21 Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 14:25:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kabil YEE, Afganistan'daki sağlık çalışanlarına yönelik Türkçe kursu açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement