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Son dakika haberleri: Kabilde patlama: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kabilde patlama: 2 yaralı

23.11.2021 23:03

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Kabilde patlama: 2 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçlerinin aracına yerleştirilen mıknatıslı bombanın patlaması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

- Kabilde patlama: 2 yaralı

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçlerinin aracına yerleştirilen mıknatıslı bombanın patlaması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in şehir merkezinde patlama meydana geldi. Taliban güçlerinin aracına yerleştirilen mıknatıslı bombanın patladığı bildirildi. Kabil Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Son dakika haberleri: Kabilde patlama: 2 yaralı
Son dakika haberleri: Kabilde patlama: 2 yaralı

Afganistan, Taliban, Patlama, Kabil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kabilde patlama: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kabilde patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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