Son dakika haberleri: Kabilde patlama: 2 yaralı - Son Dakika

- Kabilde patlama: 2 yaralı
KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçlerinin aracına yerleştirilen mıknatıslı bombanın patlaması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in şehir merkezinde patlama meydana geldi. Taliban güçlerinin aracına yerleştirilen mıknatıslı bombanın patladığı bildirildi. Kabil Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: İHA
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