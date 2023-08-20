Kabile üyelerini ateşte pişirip yiyorlar! Sebebi lezzeti ya da besin ihtiyacı değil

Amerikalı bir maceraperest olan Drew Binsky, Papua Yeni Gine'nin ormanlarındamedeniyetten uzak yaşayan bir kabile ile bir süre zaman geçirdi. Binsky kabile halkının hırsızlık yapan kişilerin bedenlerini sırf cezalandırmak için yediğini anlattı.

TAŞ DEVRİ'NDE YAŞIYORLAR

Amerikalı maceracı Drew Binsky, korkunç yamyam kabilesini ortaya çıkarmak için Papua Yeni Gine'deki ormanlara tek başına seyahat etti. Burada karşılaştığı "Taş Devri" standartlarında yaşayan bir kabile, kan donduran kültürleriyle adeta maceracıya küçük dilini yuturttu.

Çok az giysi giyen veya hiç giymeyen, ok ve yay kullanarak avlanan bu toplum, 1974'e kadar, antropologlar Endonezya'nın Güney Papua ve Highland Papua eyaletlerine girmeyi göze alana kadar Dünya'da başka insanların olduğunu bilmiyordu.

HIRSIZLARI PİŞİRİP YİYORLAR

Drew, ona korkunç kuzenlerinden bahseden Korowai'nin yakın komşuları olan Momuna kabilesi arasında çok zaman geçirdi. Drew, "Korowai'lerin insanları zevk veya besin değeri için yemediğini öğrendim. Bu sadece bir cezalandırma şekli" dedi.

Korowailer khakua adı verilen kötü bir iblisin bir insanı ele geçirip içten içe "yiyerek" onu bir cadıya dönüştürebileceğine inanıyor. Bu yüzden hırsızları yiyerek cezalandırdıklarını düşünüyorlar. İnsan etinin tadı yaban domuzu ya da emu kuşunun etine benzetiliyor ve kabile halkı saç, tırnak ve cinsel organ dışında vücudun her yerini yiyor.