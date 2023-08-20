Kabile üyelerini ateşte pişirip yiyorlar! Sebebi lezzeti ya da besin ihtiyacı değil - Son Dakika

Kabile üyelerini ateşte pişirip yiyorlar! Sebebi lezzeti ya da besin ihtiyacı değil

Kabile üyelerini ateşte pişirip yiyorlar! Sebebi lezzeti ya da besin ihtiyacı değil
Son Güncelleme: 20.08.2023 21:02

Papua Yeni Gine'nin ormanalrına giren Amerikalı bir maceraperest olan Drew Binsky, medeniyetten uzak yaşayan bir kabilenin alışkanlıklarını öğrenin dehşete düştü. Binsky, kabilede hırsızlık yapan kişilerin bedenlerinin sırf cezalandırmak için ateşte pişirilerek yendiğini aktardı.

Amerikalı bir maceraperest olan Drew Binsky, Papua Yeni Gine'nin ormanlarındamedeniyetten uzak yaşayan bir kabile ile bir süre zaman geçirdi. Binsky kabile halkının hırsızlık yapan kişilerin bedenlerini sırf cezalandırmak için yediğini anlattı.

TAŞ DEVRİ'NDE YAŞIYORLAR

Amerikalı maceracı Drew Binsky, korkunç yamyam kabilesini ortaya çıkarmak için Papua Yeni Gine'deki ormanlara tek başına seyahat etti. Burada karşılaştığı "Taş Devri" standartlarında yaşayan bir kabile, kan donduran kültürleriyle adeta maceracıya küçük dilini yuturttu.

Çok az giysi giyen veya hiç giymeyen, ok ve yay kullanarak avlanan bu toplum, 1974'e kadar, antropologlar Endonezya'nın Güney Papua ve Highland Papua eyaletlerine girmeyi göze alana kadar Dünya'da başka insanların olduğunu bilmiyordu.

HIRSIZLARI PİŞİRİP YİYORLAR

Drew, ona korkunç kuzenlerinden bahseden Korowai'nin yakın komşuları olan Momuna kabilesi arasında çok zaman geçirdi. Drew, "Korowai'lerin insanları zevk veya besin değeri için yemediğini öğrendim. Bu sadece bir cezalandırma şekli" dedi.

Korowailer khakua adı verilen kötü bir iblisin bir insanı ele geçirip içten içe "yiyerek" onu bir cadıya dönüştürebileceğine inanıyor. Bu yüzden hırsızları yiyerek cezalandırdıklarını düşünüyorlar. İnsan etinin tadı yaban domuzu ya da emu kuşunun etine benzetiliyor ve kabile halkı saç, tırnak ve cinsel organ dışında vücudun her yerini yiyor.

Emre İliksiz
Sondakika.com - Yaşam

Papua Yeni Gine, Yamyamlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kabile üyelerini ateşte pişirip yiyorlar! Sebebi lezzeti ya da besin ihtiyacı değil - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Kabile üyelerini ateşte pişirip yiyorlar! Sebebi lezzeti ya da besin ihtiyacı değil
20:49 Kabile üyelerini ateşte pişirip yiyorlar! Sebebi lezzeti ya da besin ihtiyacı değil
20:51 Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu
20:38 Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu
20:26 Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın teklifini elinin tersiyle itti
20:22 Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul kalp krizi geçirdi
20:13 Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın teklifini elinin tersiyle itti
20:10 Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında kalp krizi geçirdi
19:12 Yılan hikayesi son buluyor! Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor
18:59 Yılan hikayesi son buluyor! Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2023 21:13:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kabile üyelerini ateşte pişirip yiyorlar! Sebebi lezzeti ya da besin ihtiyacı değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement