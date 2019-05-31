Son Dakika Haberleri: Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden Azez'deki yetimlere iftar
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Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden Azez'deki yetimlere iftar

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Azez'de, Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyelerinin yetimlerle yaptığı iftar programı Ezan okunması İftar yapanlar Kabileler ve Aşiretler Meclisi İdari Üyesi Ebu Ali Siccu'nun açıklamaları Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'de, Kabileler ve Aşiretler...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Azez'de, Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyelerinin yetimlerle yaptığı iftar programı
Ezan okunması
İftar yapanlar
Kabileler ve Aşiretler Meclisi İdari Üyesi Ebu Ali Siccu'nun açıklamaları
Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'de, Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyeleri iftarda yetimlerle bir araya geldi.
Yaklaşık 700 yetimin katıldığı iftarda, meclis üyeleri yetimlere nakdi yardımda bulundu.
AA muhabirine açıklama yapan Kabileler ve Aşiretler Meclisi İdari Üyesi Ebu Ali Siccu, meclis olarak şehitlerin aileleri ve çocukları için Azez yetimhanesinde iftar programı düzenlediklerini kaydetti.
Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden Azez'deki yetimlere iftar
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:30 Kaynak: AA
Kilis, Ebu Ali, Azez, Güncel
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