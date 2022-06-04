Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü - Son Dakika
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Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü

04.06.2022 14:05

Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü Samsun'da torunlarını ziyarete giden yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düşerek yaralandı.

Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü

SAMSUN - Samsun'da torunlarını ziyarete giden yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yanidoğan Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Hasan Çalı (77), pazar alışverişi yapıp elindeki çantalar ile torunlarını görmek için oğlunun evine gitti. Oğlunun ikamet ettiği 10 katlı Zümrüt Apartmanının birinci katına çıkmak isteyen yaşlı adam elindeki pazar çantaları ile binaya girdi. Apartmanın giriş katındaki asansörün kapısını açan Masan Çatı asansörü binmek için adım atınca zemine düştü. Asansör kabininin olay sırasında 8. katta olduğu öğrenildi.

Yaşlı adamın sesini duyan apartmanda tadilat işinde çalışan işçiler, onun yardımına koştu. Olay yerine polis ve ve ambulans sevk edildi. Kanlar içinde kalan ve bulunduğu yerden işçiler tarafından çıkartılan yaşlı adam, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asansörün kullanımı konusunda belediye tarafından yapılan denetimde 'sakıncalı olduğu ve biran önce bakım yapılması gerektiği' uyarısı yapılarak 'kırmızı etiket' yapıştırıldığı belirlendi.

Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü - Son Dakika

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