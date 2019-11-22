Son Dakika Haberleri: Kabin görevlisinin bu hareketi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü
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Kabin görevlisinin bu hareketi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü

7 saat önce

Kabin görevlisinin bu hareketi, sosyal medyada yoğun ilgi gördüVahdet AYAZ, Endonezya (DHA)- Endonezya'da Lion Air Havayolları'na ait yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadını eliyle besledi.

Kabin görevlisinin bu hareketi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Vahdet AYAZ, Endonezya (DHA)- Endonezya'da Lion Air Havayolları'na ait yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadını eliyle besledi. O görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Endonezya'nın Surabaya kentinden Palangkaraya kentine sefer yapmak üzere havalanan ve Lion Air Havayolları'na ait olan yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadına yemeğini elleriyle yedirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kabin görevlisinin sıcak kanlı bir şekilde gülümseyerek kadınla konuştuğu ve ona yemeğini yedirdiği görüldü. Görüntüler, 1 milyondan fazla kez izlenirken, çok sayıda yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, kabin görevlisinin bu özverili hareketine ilişkin, 'Sevgi dolu bir şekilde, uçuş görevlisi ona bir içecek verdi, kendi annesiymiş gibi onu besledi. Sonunda da emniyet kemeri takmasına yardımcı oldu' yorumunu yazdı.

Kabin görevlisinin bu hareketi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:21 Kaynak: DHA
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