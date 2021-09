Kabin hizmetlerini "uçak sınıf"ta uygulamalı öğreniyorlar - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kabin hizmetlerini sınıfta oluşturulan uçak kabininde uygulamalı öğrenme fırsatı buluyor.

Yüksekokuldaki 54 koltuk kapasiteli uçak kabin simülasyon (mock-up) sınıfı, öğrencilere uçuş emniyeti, normal ve acil durum emniyet kuralları gibi konuların anlatımında kullanılıyor.

Öğrenciler, uçakta yapılan ikram ve sunum teknikleri ile müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri de İngilizce görüyor.

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İbrahim Özgül, AA muhabirine, 2018'den itibaren öğrenci alan yüksekokulda, bir sınıfın uçağa dönüştürülmesinin birçok avantajı olduğunu söyledi.

Yüksekokulun, açıldığı ilk günden itibaren yüzde 100 dolulukla eğitim verdiğini ifade eden Özgül, "Yüksekokulumuzda aynı zamanda ağırlıklı olarak yabancı dil eğitimi veriliyor. Okulumuzdan mezun olup Türkiye'nin her yerinde meslek sahibi olan öğrencimiz var." diye konuştu.

Özgül, oluşturulan simülasyon sınıfını kendi imkanlarıyla kurduklarını belirterek, eğitimlere katılan öğrencilerin, kendilerini gökyüzündeymiş gibi hissettiğini dile getirdi.

Gerçeği aratmayan senaryolarla derslerini tamamlayıp başarılı bir şekilde mezun olanların ise Ağrı'ya marka değer kattığını aktaran Özgül, şöyle konuştu:

"Bu sene de doluluk oranında yüzde 100'e ulaştık. Kabin hizmetleri programının belirli dersleri bulunuyor. Uçukta bulunması gereken bütün uygulamalar bu sınıfta yapılmakta. Öğrenciler, hava hizmetlerinde özelikle kabin hizmetlerinde eğitim görmekte. Ağrı'da eğitim gören öğrencilerimiz, yabancı dil eğitimiyle de dünyanın herhangi bir yerinde iş bulabiliyor. Ülkemizde ise havacılık sektöründe Türkiye'nin her yerinde öğrencimiz var."

"Nitelikli elemanlar yetiştirmeye çalışıyoruz"

Öğretim görevlisi Seyfican Dülger de verilen eğitimlerde havacılığın bütün kurallarının öğretildiğini anlattı.

Simülasyon sınıfında öğrencilerin aldığı eğitimin hem eğlenceli hem de çok zor olduğunu söyleyen Dülger, şunları kaydetti:

"Bölümden mezun olan öğrenciler Türkiye'nin herhangi bir yerinde yer hizmeti olan A, B ve C grubu ruhsata sahip operasyon yolcu hizmetleriyle gerekli bütün bölümlerinde çalışabiliyor. Mock-up simülasyon sınıfımızda, bir uçakta olması gereken her şey mevcut. Her mesleğin belirli bir jargonu vardır ve havacılığın dili de İngilizcedir. Öğrencilerimize de havacılığı İngilizce isimlerle öğretmek durumundayız. Birtakım senaryolar öğretiyoruz; yangın, kabin basıncında azalma olursa yolcuları nasıl tahliye edilir, onları gösteriyoruz. Mock-up simülasyon, bu yönde daha faydalı olmakta. Böylece nitelikli elemanlar yetiştirmeye çalışıyoruz."