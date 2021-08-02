Koronavirüsle ilgili kritik kararların ele alındığı Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, bayram trafiğinin neden olduğu etkiyle tırmanışa geçen vaka sayılarının durdurulabilmesi için alınacak önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor.
Bu konuda kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi önlemler masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarında bayram hareketliliği nedeniyle hızla artan günlük vaka sayılarına dikkat çekip Kabine'de konuyu masaya yatıracaklarını açıklamıştı. Dördüncü dalganın önüne geçilmesi için Türkiye gibi toplumun önemli bölümünü aşılayan ülkelerin önlemlerine bakılacak.
İşte masada olması beklenen önlemler:
Bu tür uygulamalara hemen başlanması beklenmiyor. Önce vatandaşa "Bu kısıtlamalar iki hafta sonra uygulanacak" denilerek aşı yaptırması için belli bir süre verilecek. Bu süre sonrasında aşı yapanlara yönelik uygulanacak pozitif ayrım tek tek devreye girecek.
Son dönemde hastaneye başvurularda 60 yaş üstü çift aşısı olan vatandaşların sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun için 60 yaş üstünün üçüncü doz aşılarını bir an önce yaptırmasının sağlanması için de önlemler alınması da gündemdeki maddeler arasında.
Son Dakika › Güncel › Kabine bugün toplanıyor! Masada aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem var - Son Dakika