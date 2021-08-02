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Kabine bugün toplanıyor! Masada aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem var - Son Dakika

Kabine bugün toplanıyor! Masada aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem var

02.08.2021 09:05
Kabine bugün toplanıyor! Masada aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem var, System.String[]

Kritik kararların alınacağı Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Bayramda artan vaka sayılarının önüne geçilebilmek için yapılabileceklerin toplantıda tartışılması beklenirken, aşı yaptırmayan vatandaşlar için alınabilecek önlemler de masaya yatırılacak. Buna göre, aşı olmak istemeyenlere kapalı alanlar için PCR testi zorunluluğu, bazı mesleklere aşıyı şart koşmak ve aşılı öğrencilere okullarda eğitim verilmesi olmak üzere 3 önlem gündemde olacak.

Koronavirüsle ilgili kritik kararların ele alındığı Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, bayram trafiğinin neden olduğu etkiyle tırmanışa geçen vaka sayılarının durdurulabilmesi için alınacak önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

AŞI OLMAYANLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Bu konuda kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi önlemler masaya yatırılacak.

4. DALGANIN ÖNÜNE GEÇMEK ŞART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarında bayram hareketliliği nedeniyle hızla artan günlük vaka sayılarına dikkat çekip Kabine'de konuyu masaya yatıracaklarını açıklamıştı. Dördüncü dalganın önüne geçilmesi için Türkiye gibi toplumun önemli bölümünü aşılayan ülkelerin önlemlerine bakılacak.

İşte masada olması beklenen önlemler:

  • Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Vatandaşlar maç, restoran, kafe, AVM, sinema, tiyatro gibi yerlere aşı şartıyla alınacak. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu gösterecek.
  • Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler de yer alıyor.
  • Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere ise online eğitim olanağı sağlanacak.

VATANDAŞLARA AŞILANMALARI İÇİN ZAMAN VERİLECEK

Bu tür uygulamalara hemen başlanması beklenmiyor. Önce vatandaşa "Bu kısıtlamalar iki hafta sonra uygulanacak" denilerek aşı yaptırması için belli bir süre verilecek. Bu süre sonrasında aşı yapanlara yönelik uygulanacak pozitif ayrım tek tek devreye girecek.

3. DOZ AŞI SEFERBERLİĞİ

Son dönemde hastaneye başvurularda 60 yaş üstü çift aşısı olan vatandaşların sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun için 60 yaş üstünün üçüncü doz aşılarını bir an önce yaptırmasının sağlanması için de önlemler alınması da gündemdeki maddeler arasında.

Kabine bugün toplanıyor! Masada aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem var

Kabine Toplantısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabine bugün toplanıyor! Masada aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem var - Son Dakika


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