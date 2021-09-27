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Kabine bugün toplanıyor! Aşısızlara AVM ve restoranlara girişte test zorunluluğu getirilmesi gibi konular konuşulacak - Son Dakika

Kabine bugün toplanıyor! Aşısızlara AVM ve restoranlara girişte test zorunluluğu getirilmesi gibi konular konuşulacak

27.09.2021 09:17

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Gündemde yeni koronavirüs tedbirleri ve fahiş fiyatlarla mücadele olacak. Restoran, AVM gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişlerde test ya da aşı zorunluluğu getirilmesi görüşülürken, diğer yandan marketleri denetleyen müfettişlerin çalışmaları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili Kabine'ye brifing verecek.

YENİ TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Koronavirüsle mücadelede son durumla, havaların soğumasıyla birlikte Bir yanda grip mevsimi bir yandan koronavirüsle mücadele ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek. Kamuoyu şimdi 'Yeni bir tedbir gelir mi, ya da tedbirlerde bir değişiklik olur mu?' sorusunun cevabını bekliyor.

AVM, RESTORAN VB. YERLER İÇİN TEST ZORUNLULUĞU

Kabine toplantısında lokanta, kafe, restoran, AVM gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişlerde yeni kısıtlamalara gidilmesi bekleniyor. Aşı yaptırmayanlar ya da eksik aşılı olanlara kalabalık yerlere girişte test zorunluluğu getirilmesi gündemde. Bir başka formüle göre de lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılacak.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Afganistan ve Suriye'deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında olacak. Bu çerçevede 29 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan'ın programıyla ilgili hazırlıklar da toplantının kritik başlıkları arasında yer alacak.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE GÜNDEME GELECEK

Kabinede en önemli gündem maddelerinden biri de fahiş fiyatla mücadele çalışmaları olacak. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtmiş, özellikle zincir marketlerin piyasayı alt üst ettiklerini söylemişti. Erdoğan, Kabine'de alınan kararları 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

Kabine bugün toplanıyor! Aşısızlara AVM ve restoranlara girişte test zorunluluğu getirilmesi gibi konular konuşulacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan, COVIRAN Bereket, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kabine bugün toplanıyor! Aşısızlara AVM ve restoranlara girişte test zorunluluğu getirilmesi gibi konular konuşulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine bugün toplanıyor! Aşısızlara AVM ve restoranlara girişte test zorunluluğu getirilmesi gibi konular konuşulacak - Son Dakika
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