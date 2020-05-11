Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'ye sıçramasının ardından Kabine toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 7. kez Kabinesi ile görüşecek. Gündeme ilişkin önemli konuların masaya yatırılacağı toplantıda Erdoğan'ın 2 önemli karar vermesi bekleniyor: Bazı kentlerde seyahat kısıtlamasının kalkması ve 16-17-18- 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması.

4 GÜNLÜK YENİ YASAK

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Erdoğan'ın alınacak haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması ve son toplantıda seyahat yasağının kaldırıldığı 7 kente yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

DİĞER İLLER İÇİN DE FORMÜLLER MASADA

Diğer iller için de kademeli ve kontrollü esnetme formüllerinin gündeme geleceği kabinede, 7 ilde son bir haftada yaşanan durumun yanı sıra kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu brifing verecek.