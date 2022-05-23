Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak

23.05.2022 09:13
Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle karşı çıkıldığını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısında da yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre, Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesinin Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik çekincelerinin olması bekleniyor.

GÜNDEM MADDESİ İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle karşı çıkıldığını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısında da yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Kabine toplantısında ayrıca Ukrayna- Rusya savaşında sahadaki son durumun da değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele ve hazırlıkları tamamlanan emekliler ile kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenleme masada olacak. Yine son günlerde dünyanın birçok yerinde görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Andersson görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Andersson görüştü Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Maymun çiçeği hastalığında en büyük risk grubu kim? Uzmanlardan "çoklu cinsel hayat" uyarısı
09:38 Eski MHP'linin dekoltesini eleştirdiği oyuncu Melis Sezen'den bu kez Bali pozları
09:28 Yargı dizisi, dün akşam 33.bölümüyle ekranlara geldi: Yollarını ayıran Ilgaz ile Ceylin, Zafer olayıyla ortak paydada buluşabilecek mi?
09:13 Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Andersson görüştü
09:06 Çiller'in "Partiyi devret" önerisini reddeden Adalet Partisi lideri Öz: MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor
08:56 Pencereye çağırıp yüzüne ateş ettiler
08:54 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü: Zavallısınız
08:48 Kontrolden çıkan araç, halı sahaya daldı: 2 kişi yaralandı
08:43 Üniversiteli genç, anne-baba kavgasına dayanamadı: Babasını bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 09:52:01. #1.12#
SON DAKİKA: Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement