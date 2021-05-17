Kabine bugün toplanıyor! Masadaki plan, 3 altın kuralla şekillenecek - Son Dakika

Kabine bugün toplanıyor! Masadaki plan, 3 altın kuralla şekillenecek

17.05.2021 09:55
Kabine bugün toplanıyor! Masadaki plan, 3 altın kuralla şekillenecek, System.String[]

Bugün itibariyle başlayan kademeli normalleşme dönemi, 1 Haziran'da sona erecek. Bundan sonra nasıl bir yol haritası izleneceği ise bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısı ile belirlenecek. Yeni bir pik yaşamamak için hedef, vaka sayısını yaz ayları boyunca 10-15 bin bandında tutmak olacak. Ayrıca 3 altın kural olarak belirlenen "Sıkı denetim, kontrollü normalleşme ve aşı kampanyasının hızlandırılması"na da önem verilecek.

17 günlük tam kapanma sonrasında Türkiye'de bugün itibariyle yeni bir dönem başladı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile kademeli normalleşme süreci başlatıldı. 1 Haziran'a kadar devam edecek bu dönemde kısıtlamalar esnetildi ancak tamamen kaldırılmadı.

KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYAACK

Bu 2 haftalık süreç sonrasını nasıl geçireceğimiz ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında ele alınacak. Toplantı sonrasında Erdoğan, millete sesleniş konuşması yaparak alınan kararları duyuracak.

SALGIN VERİLERİ HAFTALIK OLARAK ANALİZ EDİLECEK

Hürriyet'in haberine göre; hükümette ve ilgili bakanlıklarda yapılan değerlendirme toplantılarında, açılışta "kademe" uygulanmasının önemine sürekli vurgu yapıldı. Geçen temmuz ve mart aylarına vakaların gerilemesi üzerine hızla normalleşmeye geçilmesinin, salgın dalgasının güçlenerek geri dönmesi anlamına geldiği belirtildi. Tam kapanmadan kısmi normalleşmeye geçişte 7 ve 15 günlük periyotlarla salgını tetikleyen unsurların takip edilebileceği ve analiz yapılabileceği belirtiliyor.

Eğer kısmi normalleşme takvimi aralıklarla başarıyla uygulanırsa, arada yapılacak vaka analizlerinden salgının en çok hangi hareketlilik ve hangi bölgede tetiklediği de görülebilecek. Buna ilişkin eski veriler olmasına rağmen, mutasyona da bağlı olarak yeni analiz yapmanın önemli olduğu belirtiliyor.

ÜÇ ALTIN KURAL

Bu süreçte 3 çalışmanın büyük önem taşıdığı kaydedildi. "Sıkı denetim, kontrollü normalleşme ve aşı kampanyasının hızlandırılması" durumunda yaz aylarının kolay yönetileceği belirtiliyor.

Ayrıca haziran- temmuz aylarında 30 milyon doz aşının yapılması ve kısmi normalleşmenin iyi yönetilmesi durumunda vaka sayısının 10-15 bin bandında kalacağını ifade ediliyor. Sonbaharda, aşı uygulamasının başarısına bağlı olarak daha rahat bir kışa hazırlanabileceği düşünülüyor.

Kabine bugün toplanıyor! Masadaki plan, 3 altın kuralla şekillenecek

İçişleri Bakanlığı, Kabine Toplantısı, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabine bugün toplanıyor! Masadaki plan, 3 altın kuralla şekillenecek - Son Dakika


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