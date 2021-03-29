Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada - Son Dakika

Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada

29.03.2021 07:10
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada, System.String[]

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısının ana gündemi normalleşme sonrası vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi olacak. Ramazan ayı için tedbir kararlarının konuşulacağı toplantıdan restoran, kafe ve benzeri işetmelerin yeniden kapatılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ve toplu iftarlara izin verilmemesi gibi kararlar çıkabilir. İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan boyunca tam kapanmaya geçilmesi de masada.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, kontrollü normalleşmenin ardından koronavirüs vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi olacak.

RAMAZAN AYI KABİNENİN DE GÜNDEMİNDE

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşların gözü ise yeni önlemlerin gelip gelmeyeceğinde. CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş konuya ilişkin şunları aktardı:

"Kabine toplantısında hiç şüphesiz Ramazan ayında alınacak tedbir kararları da konuşulacak. Çünkü Ramazan demek sahur ve iftar sofraları demek, misafirlik demek, birlik beraberlik demek. Ancak bu durum koronavirüs salgınının yayılması için uygun ortam hazırlıyor. İşte salgının Ramazan ayında hızlanmaması için, etkisini artırmaması için kabine toplantısında bir dizi önlem alternatifleri de konuşulacak. Başlı başına bu konu masaya yatırılacak.

"RAMAZAN'A ÖZEL ÇOK SERT TEDBİRLER GELEBİLİR"

Özellikle şunu not düşelim... Ramazan ayı 13 Nisan salı günü başlayacak. Ancak bugün yapılacak kabine toplantısının ardından bir sonraki kabine toplantısı da onun hemen öncesinde. 1 gün önce de 12 Nisan pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yani bugün konuşulacak konular özelinde Ramazan ayına kadar süreç takip edilebilir ve vaka sayıları artarsa, ölüm oranları artarsa Ramazan ayında çok sert önlemler de görülebilir.

RAMAZAN AYINDA HANGİ ÖNLEMLER GELEBİLİR?

Restoran, kafe ve benzeri işetmelerin yeniden kapatılması gündemde. Ayrıca hafta sonları yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiğini görebiliriz. Yine toplu iftarlara izin verilmemesi bugün masada olacak.

İZMİR, İSTANBUL VE ANKARA GİBİ BÜYÜKŞEHİRLERDE TAM KAPANMA MASADA

Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi masada olacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.

YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak."

Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada

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Son Dakika Politika Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada - Son Dakika


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