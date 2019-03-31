Son Dakika Haberleri: Kabine Çocuğuyla Girmek İstedi

Kabine Çocuğuyla Girmek İstedi

1 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, oy kullanma kabinine çocuğuyla birlikte girmek isteyen kişi, sandık başkanıyla tartıştı.

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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, oy kullanma kabinine çocuğuyla birlikte girmek isteyen kişi, sandık başkanıyla tartıştı.

Yamanlar Mahallesi Petkim Latife Hanım İlkokulu'ndaki 2320 numaralı sandıkta oy kullanacak olan bir erkek seçmen, oy kullanma kabinine çocuğuyla birlikte girmek isteyince, kadın sandık başkanının uyarısıyla karşılaştı. Sandık başkanıyla seçmen arasında yaşanan sözlü tartışma, seçmenin salondan uzaklaştırılmasıyla son buldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:54 Kaynak: DHA

Petkim, Bayraklı, Güncel
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