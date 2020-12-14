Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk iş gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

VİRÜSLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında gündemi, son dönemde olduğu gibi koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Bu kapsamda başta son iki haftadır uygulanan kısıtlamaların salgının seyrine etkisi değerlendirilecek. Sokak kısıtlamasından aşı çalışmalarına, eğitimden ekonomiye tüm başlıklar masada olacak.

BAKAN, SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günlük tabloyla ilgili Kabine'ye kapsamlı bir sunum yapacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek.

Sokağa çıkma yasağının 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki Kabine'de verilmesi bekleniyor.

AŞI ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda ayrıca, Çin'den sipariş edilen aşıların uygulanacağı süreçle ilgili detaylar da değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.

KİRA DÜZENLEMESİ Mİ GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü sözünü ettiği kira düzenlemesi de bugün toplantıda ele alınacak. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Kabine toplantısını bekleyin" diyerek bu konuda bir düzenlemeye gideceklerini duyurmuştu.