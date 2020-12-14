Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk iş gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabine toplantısında gündemi, son dönemde olduğu gibi koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Bu kapsamda başta son iki haftadır uygulanan kısıtlamaların salgının seyrine etkisi değerlendirilecek. Sokak kısıtlamasından aşı çalışmalarına, eğitimden ekonomiye tüm başlıklar masada olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günlük tabloyla ilgili Kabine'ye kapsamlı bir sunum yapacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek.
Sokağa çıkma yasağının 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki Kabine'de verilmesi bekleniyor.
Toplantıda ayrıca, Çin'den sipariş edilen aşıların uygulanacağı süreçle ilgili detaylar da değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü sözünü ettiği kira düzenlemesi de bugün toplantıda ele alınacak. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Kabine toplantısını bekleyin" diyerek bu konuda bir düzenlemeye gideceklerini duyurmuştu.
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