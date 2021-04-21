Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı - Son Dakika

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan kabine değişikliği ile ilgili beklenen karar geldi. 21 Nisan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile iki yeni bakanlık kurulmasının hemen ardından, son mükerrer ile yeni kabine değişikliği de açıklandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Bu gelişmenin ardından bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandı.

PEKCAN VE SELÇUK GÖREVDEN ALINDI

Bu atamalarla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevlerinden alınmış oldu.

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş, 1982, İsmail, Mekiye çiftinin çocuğu olarak Trabzon Sürmene'de dünyaya geldi. İktisatçı; Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı. Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AK PARTİ Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

VEDAT BİLGİN KİMDİR?

22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı. York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi