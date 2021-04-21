Kabine değişikliği Resmi Gazete'de (2) - Son Dakika

2 YENİ BAKANLIĞIN GÖREV VE ORGANLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' olarak 2'ye ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine 'Aile ve Sosyal Hizmetler' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik' bakanlıkları kuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevleri de kurulan yeni bakanlıklara dağıtıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görev ve yetkileri; sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, aile yapısını ve dokusunu korumak için politikalar üretmek, çocukların istismarı ile cinsiyet ayrımcığıyla mücadele, engelli vatandaşların haklarının gözetilmesi, sosyal yardıma muhtaç vatandaşları korumak olarak belirtildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinin hizmet birimleri; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü , Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Tetiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü olarak belirlendi.ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞIÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görev ve yetkileri ise çalışma hayatını düzenlemek, iş ve işçi arasında koruyucu tedbirler almak, istihdamı ve tam çalışma ile çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, uluslararası iş gücüne yönelik politikaları geliştirmek, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak, sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesini sağlamak olarak ifade edildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hizmet birimleri birimleri ise şu şekilde belirlendi:

Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Tetiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,