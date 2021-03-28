Kabine pazartesi günü toplanıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü kabineyi topluyor.Toplantının gündemi yoğun ancak ilk sırada korona virüsle mücadele var. Kabine de artan vaka sayıların ve aşı tedariğindeki son durum gibi başlıklar değerlendirilecek. Son kabine toplantısında risk haritası güncellenmemiş, önlemlerin aynı şekilde bir süre daha devamına karar verilmişti. Gözler bu toplantıda haritada değişiklik yapılıp yapılmayacağında olacak.

Harita güncellenirse buna göre risk durumu değişen illerde yeni tedbirler gündeme gelecek. Öte yandan kabine toplantısında ekonomiden, dış gelişmelere kadar önemli başlıklar da masada.

(İHA)