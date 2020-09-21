Kabine saat 15'te toplanıyor - Son Dakika

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 15'te Külliye'de toplanacak. Toplantıda son dönemlerdeki vaka artışı değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin kabine üyelerini bilgilendirecek.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masada olacak. Ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasında yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

(İHA)