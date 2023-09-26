Kabine toplantısı başladı! 7 milyon genç, vergisiz telefon satışının detaylarını bekliyor - Son Dakika

Kabine toplantısı başladı! 7 milyon genç, vergisiz telefon satışının detaylarını bekliyor

Son Güncelleme: 26.09.2023 16:11

Emekli zammı ve üniversitelilere yönelik vergisiz telefon satışı gibi konuların ana gündem maddesi olduğu Kabine toplantısı başladı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 milyon genci ilgilendiren vergisiz telefon satışının detaylarını paylaşacak. İşte Kabine'de masaya yatırılacak konu başlıkları.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.15'te başlayan toplantının ana gündem maddesi ekonomi ağırlıklı. Emekli zammı ve üniversitelilere vergisiz telefon satışı gibi konuların masaya yatırılacağı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunacak.

EMEKLİ ZAMMIYLA İLGİLİ SUNUM YAPILACAK

Maaş zammıyla ilgili düzenleme bekleyen milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında. Yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasının sürdüğü belirtilirken, Kabine toplantısında çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin sunum yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından düzenlemenin 1 Ekim'de açılacak Meclis'e sunulması planlanıyor.

ÜNİVERSİTELİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI

Toplantıda, üniversite öğrencilerine vaat edilen 'vergisiz cep telefonu' çalışmasının son şeklini alması bekleniyor. Bugünkü toplantı sonrası hangi modellerin kampanya kapsamına gireceği de netleşmiş olacak. Uygulamanın Türkiye'de üretimi yapılan modelleri ve bir üst sınırı olması bekleniyor.

ERDOĞAN BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Eylül'de gerçekleşen son Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri hususunda talimatlandırdık. Nihai çalışmaya göre, inşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız." demişti.

BAĞ-KUR'LULARIN PRİM ŞARTI DA MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için gereken 9 bin prim günü şartının 7 bin 200'e düşürülmesi için yapılan çalışmada gelinen son durum da incelenecek. Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da Kabine'de konuşulacak.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNİN YANSIMALARI

Kabine'de ayrıca Erdoğan'ın G20 zirvesi, BM Genel Kurulu ve Nahçıvan ziyaretlerindeki ikili görüşmeleri de masaya yatırılacak. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonların da değerlendirileceği toplantının ardından, Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla alınan kararları kamuoyuna duyuracak.

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Eğitim, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kabine toplantısı başladı! 7 milyon genç, vergisiz telefon satışının detaylarını bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:58 4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli dava için yayın yasağı aldırdılar
15:55 Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'i desteklemeleri için delegelere rüşvet mi verdi? Kılıçdaroğlu'nun avukatının paylaşımı kafaları karıştırdı
15:52 Kabine toplantısı başladı! 7 milyon genç, vergisiz telefon satışının detaylarını bekliyor
15:33 Sahalara dönmeye hazırlanan Arda Güler bir kez daha sakatlandı
15:23 CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak
15:06 İşler hiç istediği gibi gitmiyor! Sampdoria, Pirlo ile dibe vurdu
15:00 TVF Başkanı Üstündağ canlı yayında müjdeyi verdi: 2026 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de yapılacak
14:59 30 yıl sonra bir ilk! Azerbaycan ordusu, Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi! Berat Albayrak döneminde ilk adımı atılan İsrail gazı için çalışmalar hızlandı
14:44 KPSS'den düşük puan aldığı için annesiyle tartışan psikolog intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 16:25:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kabine toplantısı başladı! 7 milyon genç, vergisiz telefon satışının detaylarını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement