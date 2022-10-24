Milyonlarca insanın beklediği düzenlemeler bugünkü kabine toplantısında gündeme gelecek - Son Dakika
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Milyonlarca insanın beklediği düzenlemeler bugünkü kabine toplantısında gündeme gelecek

24.10.2022 07:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu, başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişikliği gibi ana gündem maddeleri görüşülecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında gündeme gelecek.

EYT DÜZENLEMESİ ELE ALINACAK

Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak. EYT için geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin aralık ayını işaret etmişti. Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Başörtüsü düzenlemesi de Kabine'nin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

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Kabine Toplantısı, EYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyonlarca insanın beklediği düzenlemeler bugünkü kabine toplantısında gündeme gelecek - Son Dakika


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