İşçi, memur ve emeklinin gözü yılbaşındaki zamma ilaveten verilecek refah payında

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
Tüm gözlerin çevrildiği toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Bu kapsamda enflasyonla mücadele ve enflasyona karşı alınacak önlemler görüşülecek. Ayrıca Kabine'de işçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının da gündeme alınacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi için hafta boyunca muhalefet partileri ile yaptığı görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor.
Terörle mücadele de Kabine'nin gündemindeki bir diğer başlık olacak. Rusya- Ukrayna savaşı ile tahıl koridorunun işleyişi masada olması muhtemel başlıklar arasında. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.
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