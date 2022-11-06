İşçi, memur ve emeklinin gözü yılbaşındaki zamma ilaveten verilecek refah payında - Son Dakika
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İşçi, memur ve emeklinin gözü yılbaşındaki zamma ilaveten verilecek refah payında

06.11.2022 16:30

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Kabine'de ekonomik gelişmelerin yanı sıra işçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payı da gündeme alınacak.

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ HABER GÖRÜŞÜLECEK

Tüm gözlerin çevrildiği toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Bu kapsamda enflasyonla mücadele ve enflasyona karşı alınacak önlemler görüşülecek. Ayrıca Kabine'de işçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının da gündeme alınacağı tahmin ediliyor.

BAKAN BOZDAĞ SUNUM YAPACAK

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi için hafta boyunca muhalefet partileri ile yaptığı görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor.

DİĞER GÜNDEM MADDELERİ

Terörle mücadele de Kabine'nin gündemindeki bir diğer başlık olacak. Rusya- Ukrayna savaşı ile tahıl koridorunun işleyişi masada olması muhtemel başlıklar arasında. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

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Kabine Toplantısı, Güncel, Son Dakika

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