Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları paylaştı! TOKİ'nin satışa sunduğu arsa ve iş yerlerinin fiyatı ve taksitleri kaç liradan başlayacak? - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları paylaştı! TOKİ'nin satışa sunduğu arsa ve iş yerlerinin fiyatı ve taksitleri kaç liradan başlayacak?

10.10.2022 21:35

Kabine toplantısının ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için yeni ayrıntıları paylaştı. Buna göre müstakil parsellerin fiyatı 192 bin liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayan taksitlerle faizsiz şekilde vatandaşlara sunulacak. İş yerlerinde ise fiyatlar 350 bin liradan, taksitler ise 10 yıla varan vade ile 2.633 liradan başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 buçuk saat süren kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan, merakla beklenen ve başvuruları bugün başlayan TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile ilgili yeni detayları paylaştı.

7,2 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

Projeye şimdiye kadar 7,2 milyon başvuru yapıldığının altını çizen Erdoğan, "İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri kazandırma amacını taşıyan İlk Evim İlk İşyerim Kampanyası'ndaki son gelişmelerle ilgilidir. Sosyal konut projeleri en çok önem verdiğimiz 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz icraatımızdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki TOKİ'nin yaptığı hazırlıkların ardından İlk Evim İlk İşyerim müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında rakamların devam edeceği açıktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Konutları 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsa ile hazırlıkları tamamladık. Hangi şehirde, nerede, hangi parselde bu arsalarımızı hazırladık. Arsa yerlerinin yüzde 40 şehir merkezinde yüzde 60'ı ilçede olmak şekilde belirledik.

"KURADA ARSA VE KONUT ÇIKARSA SADECE BİRİ TERCİH EDİLEBİLECEK"

Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul, 100 bin Ankara, 25 bin İzmir, 45 bin Gaziantep, 30 bini Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir. Vatandaşlarımız arsa ve konuta aynı anda başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceklerdir. Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin altında vatandaşa sunmakla kalmayıp, bir an önce evlerini yapabilmelerine destek vereceğiz.

"TAPULARIN TAMAMI 2 YIL İÇİNDE BİTECEK"

Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa talebinde bulunabilir. Bu parselde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecektir. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Hak sahibi vatandaşlarımız Aralık ayından itibaren alabilecekler. Tapuların tamamının tamamı 2 yıl içinde bitecek.

FİYATLAR 192 BİN LİRADAN, TAKSİTLER 1604 LİRADAN BAŞLIYACAK

Müstakil parseller 192 bin liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler faizsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.

İŞ YERİ FİYATLARI

Proje kapsamında 50 bin işyerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin işyerinin temelini atarak başlıyoruz. 50 ila 200 metre karesi arasında değişen 350 bin liradan fiyat 2633 lira taksit, 10 yıla varan vade ile esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu işyerlerinin istihdama 100 bin katkısı bekleniyor. Bu kampanya özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir."

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Son Dakika Emlak Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları paylaştı! TOKİ'nin satışa sunduğu arsa ve iş yerlerinin fiyatı ve taksitleri kaç liradan başlayacak? - Son Dakika


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