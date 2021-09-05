Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yarın bir araya gelecek Kabine'nin gündeminde, koronavirüs salgınıyla mücadele, yeni eğitim dönemi, ekonomideki gelişmeler ve dış politikadaki sıcak başlıklar olacak.

PANDEMİ KURALLARININ GÜNCELLEMESİ KONUŞULACAK

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgındaki son veriler ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin bir sunum yapacak. Toplantıda eylül ayı ile birlikte pandemi kurallarının güncellenmesi, lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemlerin konuşulması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.

DÜZENSİZ GÖÇMEN SORUNU

Kabinenin önemli bir gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ile olası göçmen tehdidi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırda alınan tedbirleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.

PİYASANIN DURUMU ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise ekonomideki büyüme olacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve piyasaların durumu ele alınacak.